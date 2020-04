Um bar em Vila Nova de Famalicão vai facilitar a vida aos que já sentem saudades de sair à noite para beber um cocktail. Ainda não é possível sair de casa para reunir-se com os amigos, mas agora já é possível desfrutar de bebidas sofisticadas no conforto da nossa casa.

O Chez Café Café teve a ideia de levar até si “um xarope para a alma”.

“Feito pelos melhores alquimistas de bar, para consumo caseiro, através de um serviço personalizado, a pensar em si, e na sua comodidade, procurando levar até si momentos de diversão carregados de emoção e sabor, na companhia dos que mais estima, sem que tenha preocupações com a logística da preparação e sofisticação que o ritual de beber um cocktail assim o exige”, disse o gerente do bar em Famalicão ao SAPO Lifestyle.

Existem quatro cocktails disponíveis: Negroni (gin, campari e vermoutte), Strawberry Daiquiri (rum, morango, limão e açúcar), Whisky Sour (whisky, limão, açúcar, clara de ovo e angustura) e o Gin Fizz (gin, açúcar, sumo de limão e clara de ovo).

Cada uma destas ‘pomadas’ custa oito euros e as entregas são gratuitas na zona de Vila Nova de Famalicão.

As entregas são feitas habitualmente às sextas e sábado, entre as 20 horas e a 01h, com possibilidade de entrega noutros dias consoante valor das encomendas, que podem ser feitas através de mensagem para os números 924451660/912317657 ou redes sociais durante a semana.