Para o ranking dos "50 melhores hambúrgueres da Europa", a Big 7 Travel analisou as sugestões do público assim como as contribuições da sua equipa editorial.

A lista deste ano apresenta alguns hambúrgueres novos e criativos. Da Dinamarca à Irlanda, passando por Portugal, encontrará neste ranking os melhores hambúrgueres da Europa.

"50 melhores hambúrgueres da Europa":

1. Gasoline Grill - Copenhaga, Dinamarca

2. Goiko Grill - Valência, Espanha

3. Burger And Beyond - Londres, Inglaterra

4. 7Bone Burger Co. - Portsmouth, Inglaterra

5. VLND Burger - Tallinn, Estónia

6. Flippin ’Burgers - Estocolmo, Suécia

7. Bamba Marha Burger Bar - Budapeste, Hungria

8. The Beef Chief - Amesterdão, Holanda

9. Ground Burger - Lisboa, Portugal

10. Burgermeister - Berlim, Alemanha

No ranking dos "50 melhores hambúrgueres da Europa" consta ainda no 36º lugar A Real Hamburgueria, no Porto.

Para consultar a lista completa, visite a página da Big 7 Travel.