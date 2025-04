Como é habitual às quintas-feiras, foi divulgado o 'ranking' dos concorrentes mais populares do 'Big Brother', e a lista mantém-se com os mesmos nomes no início e no fim.

Como na semana passada, Diogo continua a ser o concorrente que mais tem conquistado os internautas. Por sua vez, Nuno é mais uma vez o que menos 'gostos' somou.

Veja a lista completa: "1.º Diogo; 2.º Luís; 3.º Érica; 4.º Tomé; 5.º Sara; 6.º Carina; 7.º Carolina; 8.º Adrielle; 9.º Micael; 10.º Manuel Rodrigues; 11.º Solange; 12.º Lisa; 13.º Manuel Cavaco; 14.º Igor; 15.º Nuno."

Leia Também: Eis o resultado do 'ranking' do 'Big Brother'. O mais popular mantém-se