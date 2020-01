Ainda no mesmo artigo lemos que “a comida portuguesa está em ascensão em todo o mundo. Portugal nunca recebeu tantos visitantes dispostos a devorar tudo o que este pequeno país tem para oferecer. Não obstante, a maioria dos visitantes começa e acaba a sua viagem em Lisboa, voltando para casa sem provar a cozinha do norte e do Porto”.

Na apresentação dos 19 destinos de eleição, o site de viagens organizou a lista a partir de uma rede própria de especialistas em todo o mundo. Mais tarde, os editores do Eater avaliaram os contributos destes gastrónomos, compararam-nos com as avaliações locais dos destinos referenciados, até à lista agora anunciada.

Uma mostra dos comeres mundiais que não se cinge aos restaurantes de alta cozinha, mas que inclui cafés, bares, restaurantes discretos, quiosques de rua e nos mercados, cafetarias. Em suma, como adianta o artigo de apresentação à top 19 selecionado pelo site norte-americano, “um manual que concretiza os desejos de viagens dos próximos 12 meses”

No caso portuense, a peça publicada no Eater destaca 34 casas, com referências a estabelecimentos portuenses, mas também em Leça da Palmeira, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.