Em 1944, um médico francês ofereceu a Álvaro Matias, merceeiro e seu amigo do peito, uma lata de metal. Uma lata como forma de agradecimento: durante a Segunda Guerra Mundial, o médico viu-se obrigado a encontrar refúgio em Lisboa e foi Álvaro que o ajudou durante todo esse período. Essa lata guardava um presente, uma receita de rebuçados medicinais para a tosse e dor de garganta. Anos mais tarde, em 1949, Álvaro teve a lata de transformar aquele presente no seu futuro. Nasciam assim os rebuçados Dr. Bayard.

Volvidos mais de 70 anos, a marca mantém o seu percurso junto dos consumidores, apelando às memórias de infância, mas também à ligação entre gerações. Neste contexto, a Dr. Bayard lançou uma nova campanha em vídeo que pretende ser uma homenagem a todos os avós, uma das populações que mais sofreu de isolamento durante os meses de confinamento provocados pela pandemia da COVID-19.

“Avós do peito, Avós para sempre” nasce no mês de celebração do Dia Mundial dos Avós (26 de julho), com o objetivo de recordar às gerações “dos netos” o papel tão determinante que aquelas figuras desempenham nas suas vidas.

A nova campanha é acompanhada de uma edição exclusiva da lata vintage de rebuçados, inspiradas na embalagem original. Qualquer pessoa poderá encomendar e personalizar online a sua lata Dr. Bayard, escrevendo uma mensagem única dirigida ao seu avô/ó, que será depois impressa e colocada no interior da tampa. A lata custa 7,95 euros (sem portes de envio), com entregas de norte a sul do país, incluindo ilhas, e podem ser encomendadas até ao final do mês de julho.