O novo espaço da Fragoleto, no bairro de Alvalade (Rua Acácio Paiva, nº 5) oferece uma vasta gama de gelados, desde os clássicos aos sabores com assinatura da marca como o “Mediterrânico”, um gelado feito de alfarroba, avelã, amêndoa e figo, que foi eleito em 2018 “o melhor gelado português”. Entre os variados sabores disponíveis, encontram-se opções veganas, sem glúten e sem açúcar, como é o caso dos sorvetes de Manga – um dos best sellers – e de banana com alfarroba – novidades deste verão.

Além dos gelados servidos em cone ou copo, a nova geladaria da Fragoleto no bairro de Alvalade tem também caixas de gelado para levar para casa (take away) e ainda gelados de pauzinho biológicos (fruta ou com cobertura de chocolate).

O novo espaço da Fragoleto conta com sete lugares sentados e proporciona também um serviço de cafetaria com diversas opções, estando aberto todos os dias, das 13h00 às 22h00.

A Fragoleto nasceu em 2005. Em 2018, a Fragoleto venceu a edição portuguesa Gelato Festival. Em 2021 a marca representará Portugal na final europeia do campeonato.

Já em 2016, a Fragoleto tinha sido galardoada com o “Prémio do Júri” “do concurso “Gelato Italiano – O melhor gelado italiano em Portugal”, uma iniciativa da Câmara de Comércio Italiana para Portugal. Para avaliar o melhor gelado de Portugal, o júri fez uma prova cega de três sabores de gelado – avelã, chocolate e pistácio.