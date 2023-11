Indicado para quem quer começar o dia com energia renovada, para quem quer tirar uma manhã para si ou para quem opta por trabalhar remotamente, o Breakfast & Spa está disponível de terça a sábado, com o pequeno-almoço a ser servido das 07h00 às 10h30, e a massagem prevista para as 11h00 ou 12h00. A área de balneoterapia (piscina de jactos interior com água do mar, sauna, banho turco, jacuzzi, fonte de gelo) está acessível a partir das 11h00. O preço individual é de 110 euros.

Para quem prefere relaxar ao final do dia, a opção pode recair no Afternoon Tea &. Este programa começa com uma massagem relaxante de corpo inteiro, durante 50 minutos, seguida do acesso ao circuito de balneoterapia, que inclui o acesso à piscina de jactos interior com água do mar, sauna e banho turco. Após o momento relaxante, é servido o Afternoon Tea da autoria do chef Pasteleiro Joaquim de Sousa, composto por chá acompanhado de scones com compota e manteiga, pasteis de nata, mini tartelettes, choux à la crème, macarons, mini sanduíches. Disponível de terça a sábado, entre as 15h00 e as 19h00, este programa convida a um fim de tarde descontraído com vista sobre o Atlântico e sobre as dunas do Parque Nacional Sintra-Cascais. O preço para o programa individual é de 95 euros e para o programa duplo é de 180 euros.

As reservas podem fazer-se através do telefone 214 829 050 ou pelo e-mail thespa@theoitavos.com