No InterContinental Cascais-Estoril os sabores do Líbano são servidos com a arte de um ilustrador

O ilustrador Alireza incorpora a herança artística da sua terra natal nas suas obras impressionistas. A exposição "Under the Shade of Cedar & Olive" oferece a oportunidade aos visitantes para explorarem a riqueza da cultura oriental e testemunharem a fusão de influências do Oriente e do Ocidente, manifestadas nas criações do artista.

Uma experiência em parceria com o restaurante Citrón que assina o menu, que contará com uma variedade de pratos libaneses, incluindo opções de carne Halal e não Halal (que seguem as orientações da religião muçulmana).

Dos mezzes frios, a hummus, a pasta de grãos já conhecida pelos portugueses, irá juntar-se o Tabbouli, um prato de salsa, hortelã, tomate, cebolinha, bulgur, sumo de limão e azeite, os participantes na iniciativa poderão ficar ainda a conhecer o Loubieh Bzeit, feito com feijão-verde, cebola, alho, tomate pelado e azeite.

No que toca aos mezzes quentes, os sabores do Médio Oriente estarão presente nos Kibbeh Croquettes - carne picada finamente e bulgur, juntamente com algumas especiarias; Asas de frango; Mujaddaracom lentilhas amarelas partidas, arroz, cebola, cominhos, sal e azeite finalizado com cebola frita; entre outras iguarias típicas.

Um dos trabalhos em mostra a 12 de novembro. créditos: Divulgação

O menu conta também com grelhados libaneses, desde o Lahm Mechwi, composto por espetos de picanha bovina marinados em azeite e especiarias libanesas com cebola e tomate assadas na grelha, até ao Kafta Kebab, uma mistura de carne moída de cordeiro com salsa, cebola, sumagre, alho e variedade libanesa de especiarias na grelha.

Como prato especial o Kibbeh Nayyeh, uma mistura de carne misturada crua, bulgur e mistura secreta de ervas e especiarias.

Para terminar, os famosos doces libaneses: Baklava Cheesecake, um Cheesecake à base de Baklava com Flor de Laranjeira e Pistache; Muhallabiah e Brownies de Chocolate Preto e Tahini.

A Lebanese Kitchen Experience decorre das 13h00 às 15h00. O almoço será iniciado por uma breve apresentação da exposição, feita pelo artista, seguindo-se a experiência gastronómica com sabores orientais. A reserva antecipada é necessária e o parqueamento está incluído. Para reservas a partir de seis adultos, será necessário o pré-pagamento de 50% do valor da reserva. A refeição orça os 65 euros por pessoa (bebidas não incluídas). As reservas podem fazer-se aqui.