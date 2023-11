Pensado para quem não tem muito tempo para almoçar, mas quer uma refeição com sabor, surge o novo menu executivo do WOW (Rua do Choupelo, n.º 39, em Vila Nova de Gaia), servido no Golden Catch, especializado em peixe e marisco, e no Root&Vine, dedicado à cozinha vegetariana e flexitariana.

Vizinhos na Praça Central, os dois restaurantes unem-se neste menu de almoço que inclui entrada, prato principal, sobremesa, café e, para acompanhar a refeição, uma bebida à escolha (água, sumo ou copo de vinho). O preço é fixo (25 euros por pessoa), bem como o horário, entre as 12h30 e as 15h00. Tanto no Golden Catch como no Root&Vine é possível pedir a opção de peixe ou vegetariana.

Para que o almoço possa ser um momento de pausa na agitação do dia a dia, no menu está ainda incluída 1h30 de estacionamento gratuito no parque do WOW, bastando mostrar o respetivo ticket no restaurante.

Das cozinhas da escola profissional às cozinhas profissionais foi um passo para Mário Queirós, atualmente com 26 anos. Chegou ao WOW uma semana depois da abertura do Quarteirão Cultural, em 2020. Nessa altura, como Cozinheiro de 2.ª, estava longe de imaginar que estaria, agora, a assumir os comandos dos restaurantes que o receberam: Root&Vine e Golden Catch.

As reservas podem fazer-se, no caso do Root&Vine, através do telefone 220 943 800. No Golden Catch, o telefone é o 220 943 803.