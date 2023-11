No decorrer da jornada “Sabores Algarvios” o chef Celso Padeiro irá mergulhar nas raízes culinárias locais e recriar 12 pratos que representam o coração e a alma da costa portuguesa. Em novembro, a terminar no dia 26, às sextas, sábados e domingos, os amantes da gastronomia têm a oportunidade de embarcar numa viagem de sabores com a típica Caldeirada do mar à algarvia, o Arroz de polvo malandrinho, o Arroz de lingueirão e camarão ou até mesmo a Raia alhada com batata, a Feijoada de buzinas, o Biqueirão frito com arroz de tomate e feijão ou a Açorda de bacalhau e coentros.

Situado na Praia de Santa Eulália, em Albufeira, o Atlântico Restaurante proporciona vista sobre o areal.

A edição “Sabores Algarvios” está disponível das 12h00 às 22h30, às sextas e sábados, e das 12h00 às 15h30, aos domingos, e o valor das refeições é 19 euros/prato (bebidas não incluídas).

As reservas podem fazer-se pelo telefone 918 889 007 e e-mail grse@realhotelsgroup.com