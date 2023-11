Castanha, bacalhau e carnes em destaque no Restaurante Real by Casa da Calçada

Durante o mês do lendário São Martinho, novembro, os clientes poderão provar um produto sazonal, apreciado por muitos: a castanha. Este é um ingrediente bastante versátil, que tanto acompanha bons pratos de carne, como é o caso da Vitela assada com arroz, castanhas assadas, croutons e cebola caramelizada (22 euros), que estará disponível na carta do restaurante durante o mês de novembro, como é também um ótimo produto para apostas mais doces, como o Pudim de castanha (8 euros), também disponível no menu Real by Casa da Calçada.

Para dezembro, o restaurante da Invicta está a preparar propostas gastronómicas focadas no produto mais tradicional desta época: o famoso bacalhau. Este é mês do Natal, e dos encontros à mesa com a família e amigos, e, para celebrar as festividades, o restaurante nortenho propõe duas criações: Roupa velha (15 euros), uma receita tradicional desta época, popular em diversas zonas do país, e Posta de bacalhau assada na brasa, batatinha e cebola vinagrada (22 euros).

Real by Casa da Calçada

Com janeiro de 2024, o Real by Casa da Calçada propõe dois pratos - Bife à portuguesa com batata frita e esparregado de grelos (24 euros) e Crocante de farinheira, grelos e frutos secos (14 euros) – que destacam os grelos como produto-estrela da estação, um alimento rico em ferro e perfeito para começar o novo ano da melhor maneira.

A beterraba chega em fevereiro, com duas propostas: Pato com beterraba e laranja (23 euros) e Salada de beterraba e queijo (14 euros). Em março, o ingrediente em destaque no menu será a amêndoa, que estará representado num original cocktail de autor, o Almond Breeze (12 euros), e numa sobremesa: Tarte de amêndoa (8 euros).

Real by Casa da Calçada

Para acompanhar as propostas gastronómicas, o restaurante apresenta uma vasta carta de vinhos, onde os clientes podem encontrar também as referências da Calçada Wines, a produção vínica do grupo, assim como pequenos produtores. No início e/ou no final da refeição, os clientes podem ainda ir até ao bar, situado na entrada do espaço, e provar um cocktail, ou beber um outro aperitivo ou digestivo.

Real by Casa da Calçada Rua do Bonjardim, n.º 185, Porto Contactos: tel. 912 551 909; e-mail reservas@restaurantereal.pt

A iniciativa do produto-estrela do mês está também presente na Cafetaria do Real. Em linha com o restaurante, em novembro, o destaque é para o pudim de castanha. Já em dezembro são os bolinhos de bacalhau e, para o início do ano, os grelos estão presentes no esparregado disponível nos menus de almoço. Durante o mês de fevereiro, será possível encontrar na Cafetaria Real um sumo ‘detox’ com beterraba e, em março, uma tarte de amêndoa.