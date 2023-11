O azeite novo que chega à mesa da Cantina do Ventozelo resulta da apanha por varejo manual, um método usado ancestralmente. Disponível aos sábados e domingos, este menu especial terá como principal inspiração as tradicionais refeições que ocorriam nos lagares de azeite nesta época.

Com aroma e sabor a fruta verde, o azeite novo será o grande protagonista desta proposta, dando-se assim palco ao seu perfil, só possível de apreciar nesta fase. Laranja azeitada, Lombo de bacalhau com emulsão de azeite, acelgas e grão-de-bico ou Mousse de chocolate com azeite e flor de sal são algumas das iguarias que vão ser servidas na Cantina de Ventozelo.

Durante este período, todos os clientes do restaurante poderão também degustar o azeite novo no couvert, sendo este servido reservado em almotolias, as tradicionais vasilhas em alumínio.

O menu especial “O Azeite Novo” poderá ser degustado tanto ao almoço como ao jantar e tem um preço de 50 euros por pessoa, com harmonização de vinhos incluída.

As reservas podem fazer-se através do telefone 254 249 670 ou e-mail cantina@quintadeventozelo.pt

A Quinta do Ventozelo situa-se no concelho de São João da Pesqueira, em Ervedosa do Douro.