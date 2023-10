Rodeada por socalcos e tendo o rio Douro por companhia, a The Vine House ganha novos tons chegado o outono, quando as vinhas da propriedade ficam tingidas por tonalidades alaranjadas e avermelhadas. Situada em Tabuaço, entre a Régua e o Pinhão, a propriedade preparou-se para a nova época, ao desenhar uma happy hour para usufruto dos hóspedes da casa. “Todos os feriados e sábados, entre as 17h00 e as 18h00, serão oferecidas castanhas harmonizadas com o Porto Kopke Reserva Tawny, um exclusivo durante o mês de novembro; já em dezembro, à exceção do dia 25, a oferta contempla filhós de abóbora que chegam à mesa na companhia do Kopke Fine White”, informa a equipa da The Vine House.

Ambos os momentos de happy hour podem ser aproveitados na sala de estar da The Vine House, pontuada por um pé direito alto adornado por tábuas de madeira maciça, mobiliário em tons claros e vista para um Douro vinhateiro omnipresente, mas também no terraço, onde uma lareira exterior garantirá uma dose extra de conforto.

As castanhas oriundas de um pequeno produtor de Vinhais, em Trás-os-Montes, encontram protagonismo não apenas na happy hour de novembro, mas também num menu desenhado pelo chef Vítor de Oliveira, a cargo do restaurante recentemente inaugurado, Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira.

A pensar no Dia de São Martinho, o chef preparou propostas temáticas que vão ser servidas apenas no fim de semana da festividade (11 e 12 de novembro; 45 euros por pessoa, sem bebidas incluídas, disponível ao almoço e jantar), as quais incluem, a título de exemplo, porco bísaro com puré de castanhas e ainda um doce de castanhas. Também este menu pode ser degustado, se as condições meteorológicas o permitirem, no amplo terraço mergulhado no vale.

The Vine House E.N. 222 - Adorigo, Tabuaço Contactos: tel. 939 953 311; e-mail info@sãoluiz.rest

De portas abertas há sensivelmente um ano, a The Vine House resulta da recuperação de uma antiga casa de família com mais de 200 anos. A unidade conta com 11 quartos, todos com vista sobre o rio, sendo que cada um deles pede o nome emprestado aos vários talhões de vinha que compõem a propriedade: Amadiz, Cardanho, Encosta, Tegão, Rumilã, Galeira, Lobata, Canária, Tilieira, Mesquita e D. Pedro. Seis desses quartos contam ainda com uma varanda exclusiva, tendo aos seus pés a Vinha Rumilã, a mais antiga de São Luiz, com origem numa parcela centenária.