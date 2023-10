Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã dá a provar pratos em 20 restaurantes do concelho

Na 12.ª edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã, a experiência de degustação passa também pela descoberta gastronómica. Este ano, os visitantes vão poder deliciar-se com pratos de 20 restaurantes, que preparam um menu especial para a ocasião.

Para abrir o apetite, há que experimentar Ostras grelhadas com molho de Aguardente DOC Lourinhã ou Crocante de pera rocha, queijo chèvre e Aguardente DOC Lourinhã. No que concerne aos pratos principais, as sugestões dão para todos os gostos. Sempre com o sabor característico da Aguardente, é possível provar Tornedó à Castelo com Aguardente DOC Lourinhã, Caldeirada regada com Aguardente DOC Lourinhã, Mexilhões de cebolada com Aguardente DOC Lourinhã, Pizza Ardente DOC ou Carré de borrego acompanhado de risotto verde e redução de molho de Aguardente DOC Lourinhã.

Para terminar a refeição nada como sobremesas confecionadas a pensar exclusivamente nesta festa da aguardente, como o Bolo mousse chocolate com Aguardente DOC Lourinhã e frutos vermelhos e o Bolo de bolacha bêbada.

Camarões flambeados em Aguardente DOC. créditos: Divulgação

A acompanhar os pratos principais estão ainda incluídas bebidas exclusivas desta quinzena. Os cocktails estão de volta em alguns restaurantes aderentes, com os visitantes a poder experimentar Sour DOC, Lourinhã Mai Tai ou um SideDOC.

Mas os menus não são tudo. Durante 15 dias haverá ainda muitas atividades. Nos dias 11 e 12 de novembro decorrem os dias abertos da Adega Cooperativa da Lourinhã, com várias visitas guiadas gratuitas. Durante a visita será explicado o processo de envelhecimento da Aguardente DOC Lourinhã. Para conhecer mais sobre este segredo é necessária inscrição através do e-mail geral@adegalourinha.pt

Também dia 11 de novembro tem lugar a mostra Doç’Ardente, com a apresentação de produtos de doçaria elaborados com Aguardente DOC Lourinhã, a decorrer nas instalações da Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação, junto à Adega Cooperativa da Lourinhã.

“Este evento é uma oportunidade para celebrarmos juntos o que de melhor se faz na Lourinhã, assim como mostrar às pessoas que nos visitam o que tão de especial tem esta aguardente. Através desta Quinzena, pretendemos reforçar ainda mais os laços comunitários, assim como o nosso compromisso em mostrar a região e a nossa identidade cultural”, afirma João Serra, Vereador da Câmara Municipal da Lourinhã, entidade que organiza a iniciativa em parceria com os produtores da Adega Cooperativa da Lourinhã e Quinta do Rol e apoio da CVR Lisboa.

A 12ª edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã conta com a participação dos seguintes restaurantes: Alta Restaurante (Praia da Areia Branca), Areal Beach Bar by Chakall (Praia do Areal Sul), Avenida Café Cervejaria (Lourinhã), Barracão do Petisco (Marquiteira), Castelo (Lourinhã), Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro), Erva Daninha (Lourinhã), Novo Parque (Fonte Lima), O Passarinho (Moita dos Ferreiros), Os Severianos (Casal Novo da Amieira – Campelos), Paraíso do Foz (Alto Foz), Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro), Pizzaria da Praia (Praia da Areia Branca), Pop’s Steak House (Praia da Areia Branca), Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca), Tapas & Lambarices (Lourinhã), Terra à Terra (Lourinhã), Vestigium (Reguengo Pequeno), Yukimura Sushi Bar (Lourinhã) e West 23 by Chakall (Estrada da Peralta).