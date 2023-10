Zeus demorou sete anos a ser fabricada por engenheiros aeroespaciais, “utilizando um procedimento nunca antes realizado: um processo de conformação por rotação, revestimento interno, revestimento em pó e teste de pressão. A forma de aço desta garrafa isola e protege o vinho de temperaturas extremas”. É desta forma que a empresa francesa Luc Belaire descreve a criação das garrafas Zeus. Acresce que, até ao momento, foram produzidas apenas duas destas garrafas. Uma delas de Rosé Belaire, um vinho espumante exclusivo da Provença-Alpes-Côte d'Azur. A segunda garrafa, contém Luc Belaire Luxe, elaborado com uvas 100% Chardonnay, misturado com uma dosagem especial de Chardonnay de Chablis. Cada garrafa de Zeus contém três mil milhões de bolhas.

As garrafas de Belaire foram, até agora, produzidas com um tamanho que equivale a 15 litros - conhecido como Nabucodonosor. “As garrafas de grande formato da marca tornaram-se uma referência para celebridades, influenciadores, artistas e desportistas de todo o mundo, que têm vindo a celebrar marcos de carreira, lançamentos de álbuns e vitórias em campeonatos acompanhados de Belaire. Devido à sua forma imponente, as duas garrafas de Zeus vão fazer uma digressão global. A tournée começará nos EUA e a primeira paragem desta será na sede da Belaire em Nova York, onde amigos e fãs terão oportunidade de ser fotografados ao lado do mais recente membro da família Belaire”, refere a produtora de espumantes.

Características da garrafa Capacidade: 45 litros, o equivalente a 60 garrafas padrão de Belaire Altura: Mais de 1 metro Diâmetro: 29,21 centímetros Circunferência: 91,76 centímetros Peso total: 72,5 kg Vinho: Luc Belaire Rosé e Luc Belaire Luxe Bolhas: 3 mil milhões de bolhas em cada garrafa de Zeus

A Luc Belaire é uma marca premium produzida em França. Hoje, a empresa está entregue à quinta e sexta geração de pais e filhos produtores - supervisionam a produção de cada garrafa de Belaire na sua propriedade em Montagny-les-Beaune, fundada em 1898. A produção inclui Belaire Gold, feito na Borgonha a partir de uma mistura de Chardonnay e Pinot Noir, juntamente com uma dose de açúcar de cana, assim como o cuvée mais vendido da Belaire, Belaire Rosé, um vinho rosé espumante exclusivo do sul de França, elaborado a partir de uma mistura de uvas Grenache, Cinsault e Syrah – as três uvas Rosé favoritas da região – e Belaire Luxe, um 'blanc de blancs' feito exclusivamente de Chardonnay com uma dosagem especial feita a partir das apreciadas uvas Chablis da região de Borgonha. A mais recente adição à família Belaire é Luxe Rosé, feito na propriedade de Belaire na Provença a partir de uma mistura clássica de variedades rosés e uma adição única de Syrah envelhecido em carvalho. Finalmente, a linha Fantôme (fantasma em francês) de Belaire abriga cada um de seus cuvées numa garrafa luminescente que se ilumina com o toque de um botão. Belaire está agora disponível em mais de cem países.