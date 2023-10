Pela segunda vez, as Caves Cockburn’s abrem as portas a visitantes destemidos na noite mais assustadora do ano. Para assinalar o Halloween, a “Fright Night” está de volta ao histórico armazém de envelhecimento de vinho do Porto – propriedade da Symington Family Estates –, em Vila Nova de Gaia, proporcionando a oportunidade de conhecer aquele espaço no silêncio da noite, à luz das lanternas. A adição de uma segunda data é uma das novidades deste ano, estando previstas sessões nos dias 28 e 31 de outubro, às 21h30.

Conhecer as histórias mais assustadoras do armazém da Cockburn’s é a sugestão da casa de vinho do Porto, que convida os participantes a descobrir um lado diferente das caves. A experiência tem início com uma visita guiada, pelolodge, iluminada pela luz amena das lanternas, que dará a conhecer todos os detalhes – até os mais ocultos – da história da Cockburn’s, do armazém e dos vinhos que ali envelhecem. O armazém da Cockburn’s é o maior da zona histórica de Vila Nova de Gaia, comportando mais de 6.500 pipas de vinho do Porto em estágio e o equivalente a mais de 10 mil pipas em balseiros, que permitem manter o tradicional envelhecimento em cascaria de carvalho avinhado.

No final, os visitantes serão conduzidos à sala de provas, onde os aguarda uma degustação de três vinhos da marca: o Tails of Unexpected Ruby Soho, o Cockburn’s Late Bottled Vintage e o Cockburn’s Special Reserve.

A participação na “Fright Night”, nas Caves Cockburn’s, tem um custo de 18 euros por pessoa e está sujeita a reserva obrigatória, com um mínimo de 48 horas de antecedência. Para a visita guiada, os inscritos deverão levar consigo uma lanterna ou o telemóvel.