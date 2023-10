O The Fork Fest conta com a participação de restaurantes em dez cidades nacionais aderentes e centenas por toda a Europa, com ofertas para quem gosta de partilhar uma refeição fora de casa.

Ao participarem no TheFork Fest os utilizadores da plataforma são convidados a quebrar a rotina, em novos restaurantes a preços atrativos em 300 restaurantes de norte a sul do país, que vão da alta cozinha à gastronomia regional, passando pelos bistrôs contemporâneos.

Entre as novidades, estão restaurantes da Grande Lisboa Moules & Gin Lisboa, O Nobre, Bastardo, Madpizza, Pizzaria Luzzo Alvalade e Alcântara, Grupo Honorato, Espada, Katanasushi, e os do Porto RIB Beef & Wine, Honorato Clérigos, Palatium, Óbica Mozzarella e Tokko são alguns dos espaços que fazem parte do TheFork Fest.

“Há oito anos que o nosso principal objetivo é, de uma forma muito transparente, dar a oportunidade aos nossos utilizadores de usufruírem de qualquer um dos restaurantes que adira ao TheFork FEST com um desconto de 50% nas refeições”, afirma Sérgio Sequeira, Country Manager do TheFork para Portugal e Espanha.