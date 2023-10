O evento, que decorre no largo em frente ao edifício da Browers, vai reunir 13 microcervejeiras nacionais, gastronomia e uma programação musical com vários artistas e DJ Set. No total, há mais de 50 cervejas para degustar e a vertente gastronómica, também não fica atrás: a Praça, Food Riders e Royal Rawness, inquilinos do Hub Criativo do Beato, prometem fazer as delícias dos visitantes.

Entretenimento e cultura também não faltam. Para enriquecer ainda mais estes dias de festa, há quatro concertos - um na sexta-feira, às 20h00; dois no sábado, às 18h00 e às 20h00; e um último no domingo, às 18h00. A animação fica, assim, a cargo de Femme Falafel, April Marmara, Moonshiners e Rita Onofre e de um DJ Set, que assegurará a música nos períodos entre e pós concertos.

A experiência cervejeira volta a ter um papel central, como não poderia deixar de ser, por isso, ao longo deste segundo Beer Ato, o público vai ter a oportunidade de provar as muitas cervejas produzidas pelas marcas nacionais Browers, Dois Corvos, Musa, Fermentage, Oitava Colina, Libata, Maldita, Vadia, Letra, Lupum, Syndicato, Mean Sardine e Rima.

Este ano, haverá sessões Meet the Brewers, isto é, conversas informais com alguns dos cervejeiros convidados, sobre temas variados do universo cervejeiro, que decorrerão no edifício da Praça. A primeira sessão, que acontece sexta-feira, às 17h00, contará com uma apresentação do projeto Browers Beato, onde serão desvendadas algumas novidades do projeto.

Além disso, e porque este é um evento para toda a família, haverá um Kid Space, para crianças entre os três e os 12 anos de idade, com diversas atividades proporcionadas por monitores. Este espaço encontra-se aberto das 12h00 às 18h00, no sábado e no domingo.

A entrada é gratuita, bastando depois comprar um copo de vidro 25 cl, utilizando o sistema cashless da 3cket, com um preço de 4,00 euros, para poder provar as muitas opções cervejeiras disponíveis no evento.