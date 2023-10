A edição deste ano da Rota de Tapas Estrella Damm apresenta algumas surpresas, com a estreia da cidade de Leiria e novos restaurantes fora do centro da cidade de Lisboa, localizados em bairros como Alvalade e Parque das Nações.

Nesta 16ª edição da iniciativa, Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Covilhã, Leiria, Lisboa, Setúbal, Faro e Ponta Delgada estão prontos para oferecer novos sabores. O roteiro completo de cidades e restaurantes encontra-se disponível aqui.

Braga: Na cidade dos arcebispos, 13 restaurantes prepararam tapas que capturam a essência da cozinha do Minho. Desde os sabores tradicionais até às combinações mais ousadas, Braga promete surpreender os visitantes e locais.

Guimarães: A cidade berço de Portugal oferece 13 razões para explorar os recantos da sua gastronomia. Os restaurantes parceiros da Rota de Tapas Estrella Damm em Guimarães estão prontos para mostrar a autenticidade da sua cozinha.

Porto: No coração da Invicta, 19 restaurantes aderentes vão transportar os seus visitantes numa viagem gastronómica inesquecível. A cidade do Porto é famosa pela sua riqueza culinária, e esta edição da Rota de Tapas Estrella Damm não dececionará.

Aveiro: A cidade dos canais e das rias tem 25 restaurantes prontos para proporcionar experiências de sabor singular. Desde os pratos de marisco até às deliciosas sobremesas, Aveiro convida todos a explorar a sua cozinha.

Covilhã: Os ares serranos da Covilhã inspiraram 13 diferentes tapas que os restaurantes locais criaram para esta edição da Rota. Uma excelente razão para explorar a Serra da Estrela.

Leiria: A cidade estreia-se na Rota de Tapas Estrella Damm e traz consigo 13 restaurantes dispostos a impressionar com a sua cozinha única.

Lisboa: A capital portuguesa, com os seus bairros típicos, oferece 16 restaurantes inseridos na rota, desde a Baixa ao Bairro Alto, passando por Alvalade ou pelo Parque das Nações.

Setúbal: Na cidade do Sado, 12 restaurantes aderentes garantem que o choco frito à setubalense não faltará no menu. Setúbal é uma joia da culinária portuguesa.

Faro: Em Faro, à beira-mar, 15 restaurantes vão destacar a riqueza dos sabores algarvios. Vai ser possível desfrutar de especialidades regionais e de um ambiente descontraído.

Ponta Delgada: Os petiscos micaelenses são famosos, e a Rota de Tapas Estrella Damm conta com 11 restaurantes dispostos a mostrar o melhor da culinária açoriana. Não faltarão as típicas cracas e morcela com ananás.