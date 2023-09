Feira Grandes Escolhas Vinhos & Sabores está de regresso a Lisboa em outubro

O Grandes Escolhas Vinhos & Sabores regressa à Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, Pavilhão 1. A abertura das portas ao público decorre a partir das 15h00 de sábado, dia 14. Aqui, os visitantes terão a possibilidade de interagir com os produtores e, provar em primeira mão, vinhos e sabores, assim como assistir a provas comentadas e showcookings com chefs num evento para o público em geral e profissionais. A edição deste ano conta com Vítor Adão como chef residente que fará preparações e petiscos variados disponíveis durante todo o horário da feira.

No espaço Vinhos com Gosto, chefs levam a cabo apresentações culinárias, onde para além da apresentação de propostas gastronómicas, se ensaiam harmonizações desafiantes com vinhos de todos os estilos e regiões, numa colaboração com as Edições do Gosto.

Para o público em geral e de acesso livre, estarão disponíveis sessões Prove Connosco, num anfiteatro no interior da exposição, à disposição de todos os expositores para curtas apresentações e provas de vinhos. Qualquer produtor que participa na feira, tanto em stand próprio como em stands coletivos, poderá reservar uma sessão de 20 minutos para dar a conhecer dois vinhos e orientar a sua prova. Tanto a apresentação do produtor como a participação dos visitantes são inteiramente gratuitas e procuram estreitar os laços de comunicação entre produtores e consumidores.

As Provas Especiais, que este ano decorrem no espaço FIL Meeting Center, mesmo ao lado do Pavilhão 1, são dos momentos mais procurados do evento. Para os apreciadores mais exigentes, estas provas comentadas de duração de 1h30 cada, são ocasiões imperdíveis para provar grandes vinhos, a grande maioria deles autênticas raridades, colheitas históricas e que há muito não estão disponíveis no mercado. O acesso a estas provas faz-se por inscrição prévia, através da Ticketline, com um custo de 50 euros cada.

A destacar: prova “Quinta do Regueiro, Alvarinho com classe (dia 14/10, 15h30-17h00, sala 1)”, prova “Grandes Tintos de 2013” (dia 14/10, 17h30-19h00, sala 1), “Esporão, os Primeiros 50 Anos” (dia 14/10, 19h30-21h00, sala 1) é outra das provas especiais, continuando na sala 2, ainda no dia 14 de outubro, com destaque para as provas “Júlio B. Bastos, Alicante Bouschet na sua origem” (16h00-17h30) e “Quinta da Lêda, Essência do Douro Superior” (18h00-19h30). O dia 15 de outubro, domingo, está reservado para as provas a decorrer na sala 1 de “Dirk Niepoort: Os Vinhos da Minha Vida” (15h30-17h00), “Vinho do Porto Graham’s: Quintas, Adegas e Vinhos (17h30-19h00) e “Cartuxa, Um Clássico do Alentejo na Celebração dos 60 Anos da Fundação Eugénio de Almeida” (19h30-21h00). A sala 2 irá acolher, ainda, as provas “Luís Pato, desde 1980 a falar de Bairrada” (16h00-17h30) e “Nicolau de Almeida, Uma Família, A Mesma Paixão Pelo Douro” (18h00-19h00).

Ainda no âmbito deste evento, decorreu a 19 de setembro, o concurso “Escolha da Imprensa”, organizado pela Grandes Escolhas, um evento sui generis no qual uma publicação especializada convida colegas de outros órgãos de comunicação social — da imprensa escrita, à rádio, televisão, plataformas eletrónicas e redes sociais — a provarem uma amostra significativa do melhor que se faz na produção de vinhos em Portugal. A divulgação e entrega dos prémios aos vencedores será feita logo na abertura da feira, dia 14, às 15h00. Os resultados serão também divulgados no site, na revista Grandes Escolhas e nas redes sociais.

As provas, com lugares limitados, já se encontram à venda no Ticketline bem como o bilhete diário para o público que tem o valor de 15 euros (com direito a um copo) ou 20 euros pelos dois dias.