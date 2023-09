O objetivo da Masterclass – “Os Novos Portos Velhos” foi mostrar vinhos únicos e raros, fazer uma análise do seu perfil sensorial e, assim, mostrar a inovação e a modernidade no vinho do Porto. A partir de vinhos da categoria ultra-premium, as empresas presentes, partilharam vinhos carregados de história. Desta forma, a prova foi constituída por uma seleção de Porto Branco 50 anos, Tawny 50 Anos, e Very Very Old, que as empresas de vinho do Porto estão a lançar desde aquela data.

Os Portos Tawny e Branco 50 anos são vinhos de elevada ou excecional qualidade, obtido por lotação de vinhos de diversos anos, apresentando-se alourado ou alourado-claro, no caso dos tawnies. O efeito da oxidação e evaporação ao longo de décadas, induz uma complexidade extraordinária, com doçura equilibrada pela maior riqueza de ácidos. É expectável uma grande complexidade e elegância, com persistência muito longa em boca. Esta abordagem replica-se para os vinhos Brancos da mesma categoria, sendo que a cor se deve apresentar branca dourada.

Os Very Very Old ou VVO ou W são vinhos do Porto com mais de 80 anos de idade e que apresentam excecional qualidade. São raros e correspondem à expressão máxima da complexidade associada ao envelhecimento oxidativo. Equilibrados, intensos, complexos e muito persistentes.

Por seu turno, os Very Very Old Branco contam igualmente com mais de 80 anos de idade. São raros e correspondem à expressão máxima da complexidade associada ao envelhecimento oxidativo de vinhos brancos. Equilibrados, intensos, complexos e muito persistentes, apresentam excecional qualidade.

De notar que também a categoria Garrafeira sofreu alterações. A partir de janeiro de 2022, um vinho desta categoria pode ter origem em vinhos brancos ou tintos e tem de ter um período de estágio em madeira de quatro a oito anos, seguindo-se um período mínimo de estágio em recipiente de vidro.

Na Masterclass – “Os Novos Portos Velhos” estiveram presentes as seguintes empresas: Kopke Porto 50 anos Branco; Vallegre Porto Branco 50 Anos; Rozès Very Very Old White; Taylor’s Porto Golden Age 50 anos Tawny; Vieira de Sousa Porto 50 anos Tawny; Vasques de Carvalho Porto 50 anos Tawny; Quinta do Estanho Porto 50 anos Tawny; Vallado Porto 50 anos Tawny; Niepoort VV.