WineFest em Condeixa-a-Nova promete muitos e bons vinhos por boas causas

A Winefest 2023 vai já para a quinta edição e promete animar a região de Coimbra com música ao vivo, gastronomia para harmonizações com os muitos vinhos em prova. A iniciativa decorre sábado, 7 de outubro, das 17h00 às 23h00, sob a égide da Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, instituição de solidariedade social, sem fins lucrativos, proprietária do espaço anfitrião: Conímbriga Hotel do Paço.

Entre os produtores de vinhos que já marcaram presença refira-se: Encantos da Quinta (Trás-os-Montes); Quinta do Vale da Ermida, Quinta do Cedro, Quinta da Vineadouro e Castro Wines (Douro); Tavfer Vinhos (Douro e Dão), Quinta das Queimas, Quinta de Sirlyn e Chicane Vinhos (Dão); Caves Primavera (Bairrada); Adega do Fundão (Beira Interior); Casa d´ Alfafar, Fundação ADFP e Encosta da Criveira (Terras de Sicó); Escaravelho Wines (Tejo); Casa Ermelinda Freitas (Península de Setúbal); Torre de Palma (Alentejo); a estes junta-se a revista "Paixão Pelo Vinho" .

Os bilhetes podem ser comprados na receção do Conímbriga Hotel do Paço (Rua Francisco Lemos, n.º 43, Condeixa-a-Nova), nas lojas Fnac e Worten a nível nacional, bem como online em www.ticketline.sapo.pt. O valor de ingresso por pessoa é de 15 euros, verba que será utilizada em projetos sociais beneficiando pessoas com necessidades. O bilhete contempla o copo para a prova livre e gratuita de todos os vinhos.