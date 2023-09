Com mesas corridas que convidam ao convívio entre amigos e família e toda a equipa vestida a rigor com os trajes típicos, o popular festival Oktoberfest ao estilo algarvio é já uma tradição. Desde as tábuas de cervejeiro repletas de sabor com charcutaria de produção própria no Metzgerei do Vila Vita Biergarten, até às icónicas salsichas de vários tipos, osschnitzels, as clássicas bretzels, aos doces apfelstrudels e algumas opções vegetarianas, os sabores emblemáticos do sul da Alemanha estão representados.

Protagonistas do festival são igualmente os variados tipos de cerveja com destaque para a alemã Erdinger, e ainda a música ao vivo da banda Al-Fanfare que marca o arranque da festa (às sextas-feiras, sábados e domingos), seguida pela banda típica alemã que, todos os anos, regressa propositadamente da Bavária para dar o toque final na experiência da noite.

O horário de abertura é às 17h00 e, aos domingos, às 13h00. Para empresas com pré-reserva a partir de dez pessoas há descontos disponíveis e, a 25 de setembro, há Happy Monday: na compra de uma cerveja de um litro ganha-se outra de oferta. A entrada é gratuita, mas a reserva é recomendada e pode ser efetuada pelo telefone 282 381 177 ou diretamente em vilavitabiergarten.com