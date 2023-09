Com gastronomia, cultura e natureza o Arrebita Idanha Bio regressa a Idanha-a-Velha

Na agenda de produtores, festivaleiros e amantes da gastronomia, o Arrebita Idanha Bio leva 14 chefs e projetos de restauração de todo o país a uma das mais antigas e mais bonitas aldeias de Portugal, na Beira Baixa, sob o signo da biodiversidade.

Assim, os cozinheiros são desafiados a utilizarem produtos biológicos, da região e do país, num trabalho artesanal em conjunto com pequenos produtores com produção biológica, certificados. “Um repto abraçado por todos os participantes, num compromisso de evolução, nas próximas edições, para um festival de gastronomia que se quer 100% bio e sustentável. Tanto mais, que Idanha-a-Nova, a primeira Bio Região do país, acaba de receber o prémio da União Europeia da Melhor Bio Região da Europa”, informa a organização.

créditos: Goncalo Villaverde

A entrada no Arrebita Idanha Bio é livre e os pratos de todos os chefs, alguns com estrelas Michelin, tem o custo único de 6,5 euros.

“Acreditamos que para termos uma gastronomia como referência mundial, temos primeiro de criar uma cultura gastronómica, sobretudo junto das comunidades que vivem fora dos grandes centros urbanos. Por outro lado, é fora dos grandes centros que se encontram os produtores e os produtos de produção biológica e sustentável… É muito gratificante organizar e fazer acontecer um festival como o Arrebita com estas características, de entrada gratuita, muito familiar e aberto a todos”, referem Ana Músico e Paulo Barata, diretores da Amuse Bouche, que organiza o Arrebita Portugal.

créditos: Goncalo Villaverde

Mais uma vez integram o elenco do Arrebita Portugal chefs distinguidos pelo Guia Michelin: Vincent Farges, do Épur* (Lisboa), Gil Fernandes, Fortaleza do Guincho* (Cascais) e Julien Montbabut, Le Monument* (Porto) vão estar a cozinhar ao vivo e a cores, ao lado, quem sabe, da D. Beatriz, a padeira e guardiã do Forno Comunitário da aldeia.

A eles, juntam-se outros projetos de cozinha de autor e criativa, alguns da região, como o Old School, de Medelim (ao lado de Idanha-a-Velha), que envolve empreendedores de Lisboa e criativos locais, e o Monsanto Café Bistro, da Aldeia Histórica de Monsanto.

Mas a festa da gastronomia em movimento não ficaria completa sem a Michele Marques, do Mercearia Gadanha (Estremoz, Alentejo), o Filipe Ramalho, do Pateo Real (Alter do Chão, Portalegre), o João Guedes, do Flora Food & Wine,( Viseu), o Rui Rebelo, do Terraço Editorial (Lisboa), a dupla Joaquim Sáraga Leal, Os Papagaios, e Hugo Brito, do Boi Cavalo (ambos de Lisboa), o Ruben Santos, A Casa do Gadanha (Estremoz), a Lídia Brás, do Stramuntana (Vila Nova de Gaia) e o Ricardo Machado, do Bairro do Avillez (Lisboa).

A experiência não fica completa sem aquele acompanhamento perfeito: pode ser cerveja, sumos, vinhos e ou cocktails e o café, claro.

créditos: Goncalo Villaverde

A Cepsa, parceiro do Arrebita Portugal, chama ao palco a chef Michele Marques, o Filipe Ramalho, o Joaquim Sáraga Leal e o Ruben Santos para um programa imperdível de showcookings ao longo do dia.

A animação vai ficar a cargo do DJ B.Riddim, da Guarda, das Adufeiras do Rancho Etnográfico de Idanha a Nova e da banda Tukariouppa BBU Fanfare, de Almeida, outra aldeia histórica na região.

Este ano o Arrebita Idanha Bio está integrado no programa da iniciativa Idanha a 1000, da Filarmónica Idanhense, com o apoio da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, que engloba várias áreas e temas e acontece por todo o concelho.

A festa arranca às 12h00 e prossegue até às 23h00 e a entrada é livre.