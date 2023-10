Não é a primeira vez que ouvimos falar desta dupla de irmãs, Luísa, enóloga, e Maria, responsável de marketing e área comercial, que contam com o apoio da mãe Maria de Lurdes, uma representação do poder das mulheres numa região dominada pela tradição.

O nome em si tem já bastantes provas dadas ou não fossem elas a quinta geração de produtores do Douro, sobretudo no que diz respeito ao vinho do Porto, que conhece agora na figura das irmãs o lançamento de uma marca em nome próprio que tem vindo a consolidar a sua presença no mercado.

Maria e Luísa Vieira de Sousa são a dupla responsável por este projeto. créditos: Divulgação

Desta vez, a Vieira de Sousa veio resgatar um formato que em tempos foi bastante apreciado pelos consumidores portugueses, mas atualizado aos dias de hoje. O garrafão de plástico deu lugar a um elegante garrafão de cinco litros em vidro, não com um vinho corrente, mas sim o Reserva tinto 2011, num ano que foi referenciado como o melhor, até ver, ano do século para a região do Douro.

De acordo com o comunicado, em 2011, “a primavera trouxe consigo frescura e chuva abundante, essenciais para o crescimento saudável das vinhas, enquanto o verão apresentou temperaturas elevadas e um clima seco. Agosto, em particular, destacou-se pela sua intensidade, contribuindo para a maturação uniforme das vinhas”.

O tinto Reserva 2011 resulta de um blend composto por Touriga Francesa (80%) e Touriga Nacional (20%), que estagiou 12 meses em barricas novas de carvalho francês e uma década em garrafões de cinco litros, em cave.

Uma aposta que se provou como um desafio, “o Vieira de Sousa Reserva tinto 2011 – Edição Especial Garrafão 5L apresenta uma cor profunda e aromas intensos de fruta e algumas especiarias, revelando estar ‘pronto’ para ser lançado no mercado, a nível nacional e internacional”, adianta ainda o comunicado.

O design do garrafão é da responsabilidade do Bisarro Studio, que totaliza uma produção de 150 garrafões, com 50 alocados a serem para já alocados ao mercado nacional. O PVP é de 245€.