A Pizza Rosmarino é a estrela do menu de outono da Pizzaria Luzzo, com ingredientes frescos que evocam o espírito da estação: mozzarella, abóbora assada, cogumelos portobello salteados e alecrim. A viagem gastronómica termina de uma forma doce com a sobremesa Delizia d’Autonno, um mascarpone com mel, maçã verde, amêndoas doces e salgadas e canela.

Carla Caetano, partner da Pizzaria Luzzo afirma que “na Luzzo, a nossa paixão pela gastronomia italiana e portuguesa é evidente em cada prato que servimos. Com o lançamento do menu especial de outono, estamos entusiasmados por celebrar os sabores da estação e continuar a criar uma experiência única para os nossos clientes. Queremos ser uma ponte entre duas culturas, proporcionando uma experiência culinária que une o melhor da Itália e de Portugal. Estamos ansiosos para receber todos os apreciadores de boa comida para experimentar o nosso menu de outono e desfrutar de uma verdadeira festa de sabores”.

Desde a inauguração do primeiro restaurante, em 2014, na Rua de Santa Marta, em Lisboa, a cadeia conta, atualmente, com 26 restaurantes em Portugal continental.