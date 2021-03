Dê mais cor à sua mesa de Páscoa, com um dos símbolos da época, os ovos, aqui numa versão artística, colorida e comestível e muito fácil de reproduzir em casa. Ensinamos-lhe, de seguida, passo a passo, como fazer uns decorativos e originais num ápice. Uma proposta diferente para uma época festiva com mais cor com assinatura de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja e de livros de gastronomia como "Petiscos de açúcar e de mel" ou ainda "Vamos fazer pão".