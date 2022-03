Os vinhos de dezenas de pequenos produtores vão estar à prova e venda no Porto

O Vinhos a Descobrir – Spring Wine Market, mostra de pequenos produtores portugueses, permite descobrir e rever néctares de várias regiões vitivinícolas do nosso país. O encontro aberto ao público em geral terá lugar no Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota), em pleno centro histórico do Porto. Evento que será oportunidade para contactar de perto com dezenas de produtores, as suas histórias e referências em ambiente descontraído, com animação permanente pelo DJ Tatá Pimentel.

O certame contará com mais de 440 referências, pela mão de 62 presenças de todas as regiões do país, de Trás-os-Montes ao Alentejo, incluindo vinhos dos Açores e de Porto Santo. A mostra será também momento para convívio numa área dedicada aos petiscos.

O encontro contará com provas comentadas (entrada sujeita à disponibilidade) no sábado, 26 de março, com a Quinta das Mestras, Santar (16h00) e a Lado Wines (produtores do Douro/17h30). No domingo, 27 de março, o encontro far-se-á com Élio Lara & Remisi’us (16h00) e Duas Árvores (17h00).

Os 10 euros da entrada dão direito a uma senha para copo de vinho 20 cl (seleção do produtor) mais uma senha para tapa/petisco e uma senha para descontar 1 euro em compras de vinhos (superiores a 10 euros/garrafa, não acumulável).

Os bilhetes encontram-se à venda no local e na TicketLine.