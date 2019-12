Ao longo do mês de dezembro não faltam motivos para juntar amigos e família à volta da mesa. O Barão Fladgate acrescenta mais um: A nova carta de inverno, que inclui propostas reconfortantes, servidas com vista para as margens do rio Douro e a encosta do Porto. Para os dias festivos há programas especiais.

É dentro das caves Taylor’s, em Vila Nova de Gaia, que vamos encontrar as novas sugestões do chefe Ricardo Cardoso. Nas entradas, as novidades versam sobre um Aveludado de cogumelos silvestres com queijo da Ilha, maçã, avelãs, acelga baby, trompetas da morte e tomilho (12,00 euros) e um Caranguejo Real apresentado com vieiras, cremoso de topinambur e emulsão de crustáceos, espargo baby e coral chips de tinta de choco, mil folhas de salada do mar e aneto (24,00 euros).

A inusitada combinação de Pregado com molho de chocolate negro e flor de laranjeira reflete as novas e diferenciadas propostas no universo dos peixes. O tradicional prato de Bacalhau também se mostra renovado – é preparado a 55 graus e servido com sames, toucinho de porco Bísaro, creme de ervilha, carabineiro, broa de Avintes, tatsoi, terrine de mãozinha de vaca maronesa e mousse de foie de bacalhau (22,00 euros).

As carnes casam com produtos da estação. Há espaço para Borrego a 72 graus com crosta de sementes, eryngii, segurelha, texturas de castanhas, batata, milho na brasa, curgete assada, emulsão de boletos e alho negro (26,00 euros) e Lombo de veado com frutos do bosque, nabos, rabanete, cenouras biológicas, cremoso de batata doce roxa e citrinos, risotto de morangos e Provolone com balsâmico envelhecido (27,00 euros).

À mesa também há lugar para os vegetarianos e para a nova sugestão de Feijoada de legumes biológicos, acelga, chouriço de soja com arroz basmati e ervas frescas (18,00 euros), entre outras.