O verão dura todo o ano com os novos gelados 100% artesanais MEO Picolini

O novo MEO Picolini by Santini têm todos os ingredientes para fazer sucesso, mais não fosse porque nasce das mãos da mais antiga marca de gelados artesanais em Portugal. Acresce que os gelados em estreia são preparados com fruta e 100% naturais. Os Picolini não só contam com opções vegan, glúten free e sem lactose, como são fabricados com os ingredientes mais frescos do mercado, sem conservantes, corantes ou aromatizantes.

Os sabores MEO Picolini apresentam-se com sabores tradicionais como o ananás e o coco, passam por sabores mais arrojados como o chocolate branco e maracujá, frescos como o iogurte com lima, e terminam no lima-limão, capaz de nos levar à infância e aos gelados comidos no areal.

Os MEO Picolini by Santini nascem no âmbito da campanha “Saboreia Mais” do MEO e estarão disponíveis nos principais eventos do MEO, sejam eles de música, desporto ou culturais. Para já, os novos gelados estarão disponíveis no concerto dos Xutos e Pontapés e Superbrands, ambos em outubro.

créditos: MEO

Esta parceria reflete o atual foco do MEO - o retomar das ligações através dos cinco sentidos - e o posicionamento diferenciador e premium da Santini no mercado dos gelados tradicionais, aqui suportada na imagem e criatividade desenvolvida pela agência Sumo.

“Nesta parceria desenvolvemos um produto 100% fiel à essência das duas marcas, que assenta no compromisso para com a qualidade e inovação. Criámos um produto único português, que oferece ao consumidor a oportunidade de desafiar as emoções e desfrutar do verão ao longo do ano”, explica Marta de Botton, administradora da Santini.

“Com uma seleção cuidada das melhores frutas e sabor genuíno dos melhores ingredientes, o MEO Picolini quer estar com os portugueses nos grandes momentos”, reflete Eduardo Santini, administrador da marca e neto do fundador.

“É com enorme satisfação que o MEO lança, em parceria com uma marca tão conceituada como a Santini, um produto totalmente inovador no mercado das telecomunicações: os gelados MEO Picolini. Enquanto marca com o propósito de ligar as pessoas à vida, o MEO tem a ambição de proporcionar a melhor experiência a todos os portugueses. Com este lançamento o MEO aposta, uma vez mais, numa experiência sensorial e propõe a todos os que entram em contacto com a marca que tenham acesso a um novo mundo de experiências e sensações.”, explica Luíza Galindo, Diretora de Marketing de Comunicação do MEO.

“O desenvolvimento deste novo produto reflete o ADN da Sumo de juntar marcas sempre com o foco no negócio dos seus clientes. Este foi o primeiro projeto que desenvolvemos para a Santini e onde juntámos toda a experiência sensorial e inovação do MEO.”, refere Francisco Leite, Diretor Geral da Sumo.