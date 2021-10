Os cursos de cozinha da Miele contam, na sua segunda edição, com a participação de Gastão Reis, concorrente do programa “Master Chef”, Marta Ferreira, Healthy Food Influencer, responsável pelo projeto “Martilicious Food” e Rui Ribeiro, chefe de cozinha e autor do blogue “Faz e Come”, onde partilha receitas e fotografias das suas experiências culinárias.

No total, vão ser disponibilizados 17 cursos com temas que despertam os paladares mais apurados, com a preparação de receitas e a explicação de inúmeros truques de cozinha.

“Os cursos vão ser divididos em duas modalidades, as masterclasses mais focadas nos equipamentos Miele com dicas para tirar o melhor partido dos eletrodomésticos e cursos temáticos sobre diferentes temas, como por exemplo, juntar as receitas tradicionais de Natal com o mundo vegetariano e vegan”, informa a marca.

Cada curso terá um total de dez participantes, que terão acesso a todas as receitas, descontos especiais e ainda uma degustação completa no final da aula que servirá também para tirar dúvidas e partilhar experiências.

Inscrições ou mais informações sobre os cursos através do site Miele.