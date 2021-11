Seja para um lanche em família ou um encontro entre amigos, o Therapist deu o seu próprio spin a dois clássicos de Natal, criando duas versões mais saudáveis (mas nem por isso menos saborosas) dos doces que mais gostamos de ter por perto nesta época: as tradicionais rabanadas e as sempre reconfortantes cookies.

As rabanadas, feitas com pão sem gluten, canela, açúcar de coco e geleia de arroz, são gluten free e vegan, e podem ser encomendadas através do site do Therapist, ou desfrutadas no restaurante funcional, onde são servidas com uma bola de gelado.

Já as cookies, também elas sem gluten e disponíveis para desfrutar no Therapist (ou por encomenda), são feitas com a polpa de cenoura do Sumo Cold Press Immunity, especiarias e canela, para um reconforto bem natalício. As cookies são vendidas à unidade, por €1.

Além deste twist aos tradicionais doces, o Therapist criou também uma série de sugestões para oferecer nesta época, entre elas o Blend Winter Comfort, especialmente desenvolvido para aquecer as noites de inverno com o seu sabor aromático, e o Bundle Winter Comfort, criado em parceria com a Curae.

Blend Winter Comfort créditos: Therapist

Este Bundle inclui o Blend Winter Comfort, uma planta especialmente escolhida pela Curae, o Inner Peace Mantra e um Guia de como cuidar e certificados de adoção para as plantas.

E porque não há Natal sem cabazes, o Therapist tem quatro versões perfeitas para oferecer nesta quadra natalícia, com produtos originais, sustentáveis e made in Portugal.

Todas as sugestões estão disponíveis no site do Therapist.