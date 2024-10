Os chefs portugueses Rodrigo Cardoso e Lídia Brás, o chef irlandês Harry Quinn e a dupla de cozinha e pastelaria Rodrigo Cláudio e Sara Soares, fundadores da marca de pastelaria vegan CAOS, estarão reunidos à volta do fogo ao lado do chef João Figueirinhas, para a primeira edição do URO – Gastro Fire Sessions, uma iniciativa que irá assinalar o São Martinho no panorâmico terraço do Torel Avantgarde, nos dias 9 e 10 de novembro, no Porto.

“A ideia nasce do magusto, onde o fogo assume o papel principal, da vontade de reunir amigos à volta do fogo e de celebrar sabores genuínos”, reconhece o chef do Tenro by Digby, o restaurante do Torel Avantgarde.

Assente na ideia de show e slow cooking, o URO quer juntar diferentes talentos da gastronomia num ambiente animado e descontraído, permitindo que hóspedes, viajantes e locais possam apreciar a criatividade dos chefs convidados.

“É um evento que junta cozinheiros, produtores e parceiros locais em torno de uma ideia: cozinhar de forma consciente, utilizando todos os elementos do ingrediente. Queremos mostrar que é possível criar algo único e memorável ao respeitar ao máximo o produto e o ambiente”, acrescenta o chef João Figueirinhas.

Uma preocupação que começa, desde logo, no recurso mínimo a produtos descartáveis, e que ganha força no momento da confeção, que privilegia a utilização integral de cada ingrediente, “com destaque para a carne de porco, uma vez que os porcos foram criados pela vitivinicultora Filipa Pato e serão utilizados na sua totalidade”, explica ainda.

Durante os dois dias do URO, o chef dará a provar uma bifana com tupinambor servida em “bun” de batata-doce da padaria portuense Brites. As restantes criações gastronómicas serão apenas reveladas no próprio dia do evento, que contará ainda com o Urban Market Green, mercado que dará a conhecer marcas locais e inovadoras que partilham os mesmos valores éticos e ambientais.

Com propostas de moda, joalharia e decoração, o mercado manter-se-á aberto ao público em geral e não apenas aos participantes do URO, permitindo que mais pessoas visitem aquele que foi considerado, este ano, o melhor hotel de 5 estrelas em Portugal pelos Publituris Portugal Travel Awards.

A abertura de portas do URO acontecerá às 12h e prolonga-se até às 23h nos dois dias. Os bilhetes, que poderão ser adquiridos online, estão disponíveis em dois formatos: bilhete diário normal (com cinco momentos e quatro bebidas), ou bilhete diário premium (que garante um momento gastronómico adicional - seis no total) e outras condições especiais. Nos dois casos, o café é garantido, bem como as grandes protagonistas do evento: as castanhas assadas.