Quantas vezes já escutámos a frase, “comporta-te com naturalidade”, ou “segue a tua natureza” ou mesmo um simples “sê natural”? Na realidade, há um grande fundo de verdade nestas expressões. Para quê fugirmos ao genuíno, àquilo que verdadeiramente somos, ao que sentimos e queremos escolher? Quantas vezes por não nos mantermos fiéis à nossa natureza deitámos muito a perder? E escapou-nos o sonho.

Tal como nós, aquilo que verdadeiramente desperta os nossos sentidos, o que traz chama e se mantém além das modas e tendências é o que é realmente natural. E, intuitivamente, percebemos o que é natural. Porque é genuíno. Há uma água que é uma raridade, uma das poucas águas com gás em todo o mundo que é 100% natural. Por isso, o por nascer num ambiente único, Pedras é há perto de 150 anos sinónimo de preferência por parte dos consumidores. É caso para dizermos que “Ser Natural Traz Frutos”.

No caso concreto Pedras Sabores traz-nos a frescura inconfundível e saudável do Limão, dos Frutos Vermelhos, do Maracujá e da Tangerina. Todas elas águas sem edulcorantes, sem corantes e conservantes e sem alergénicos.

Histórias reais

Pedras Sabores é uma bebida real que inspira histórias reais sobre pessoas que, por se manterem fiéis à sua natureza, alcançaram os frutos do sucesso. A fadista Sara Correia e o bailarino Marcelino Sambé, são dois exemplos de pessoas que realizaram os seus sonhos. Porquê? Porque tiveram a coragem de escolherem seguir o seu talento natural, a sua natureza. São pessoas que cumpriram.

Isso mesmo acompanhamos nos dois filmes aos quais se entregam de corpo e alma (a sua verdadeira natureza) a fadista, natural da freguesia lisboeta de Marvila, e o coreógrafo e bailarino clássico português, com origens guineenses.

O que lhe falta para alcançar os seus sonhos? Ser natural traz frutos A fadista Sara Correia. créditos: Pedras

“Ser natural, respeitar a minha verdade”

Sara Correia, que iniciou uma carreira de fadista aos 13 anos quando ganhou a “Grande Noite de Fados” olha para a participação deste filme em plena natureza e comenta: “É assim que procuro estar na vida. Ser natural, respeitar a minha verdade. E acho que foi dessa forma que me conectei com as pessoas. Posso dizer que ser natural, já me trouxe frutos”.

“Ser natural é sabermos de onde o nosso talento vem”

É a dançar que Marcelino Sambé dá cartas em Londres na companhia The Royal Ballet. Um jovem que começou a dar nas vistas aos cinco anos, quando dançava ao ritmo do kuduro, funaná e hip hop no grupo Estrelitas Africanas, do Centro Comunitário do Alto da Loba, em Paço de Arcos.

Para Marcelino Sambé “ser natural é sabermos de onde o nosso talento vem. Através dos ritmos africanos, a introdução à dança para mim foi muito natural e orgânica. ‘Ser natural traz frutos’ tem o significado de estarmos ligados às nossas raízes e essas raízes significam natureza. Ao sabermos de onde viemos, dá-nos ferramentas para estruturar o futuro e esses são os frutos que iremos colher no futuro. Essa naturalidade é algo que vem do coração e que não é produzido”.

Uma água que nasce num lugar mágico

No caso de Pedra Sabores, sabemos de onde vem a sua natureza. Há uma história que se conta em poucas palavras, mas que nasce cheia de significado.

A água que está na origem de Pedras vem da chuva que cai sobre o vale de Pedras Salgadas. Este é um lugar mágico, a 580 metros de altitude, afastado de qualquer influência da poluição. Num processo lento e contínuo a água da chuva circula em profundidade, em contacto com o maciço rochoso.

Pedra Sabores créditos: Pedras

Atua então o tempo, num processo lento e complexo. Para atingir o ponto certo, a água circula durante décadas entre os 500 e os 100 metros de profundidade, através de fraturas de granito, de forma a concluir toda a sua transformação até surgir na nascente. Este é o enquadramento onde a água recebe de forma natural a sua carga mineral e todo o seu gás carbónico, assumindo a identidade de Pedras. O cálcio, o magnésio, o bicarbonato e os outros elementos que dão o sabor e a identidade a Pedras são recebidos da rocha, enquanto o seu gás carbónico ascende das profundezas da terra, incorporando-se naturalmente.