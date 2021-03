A Feira Anual de Troca de Sementes regressa A 6 e 7 de março, desta feita numa versão diferente, já que transfere para o online todas as iniciativas nesta que é a sétima edição.

“Conscientes da importância de preservar variedades mais antigas, mantemos a nossa tradição anual de nos reunirmos para partilhar esta fonte tão preciosa de vida”, informa a organização na página do Facebook criada para divulgar a iniciativa.

Desta forma, os interessados deverão enviar, para o e-mail info@quintadasaguias.org, até 4 de março, indicação das sementes disponíveis para troca, juntamente com o nome, a proveniência, a data e fotografia nítida. Acresce que deverão indicar também o perfil de Facebook, para que a troca seja combinada desta forma. Quem não tiver perfil de naquela rede social, poderá indicar um contacto a ficar disponível online.

Mais tarde, a 6 e 7 de março, os organizadores publicarão na página do evento um álbum de fotos por participante, com as respetivas informações e tags para contacto. Um convite a que os participantes façam diretamente as trocas e envios entre si.

“Apenas serão aceites trocas e não vendas de sementes”, alerta a organização, a Associação Quinta das Águias, em parceria com o Município de Paredes de Coura, o Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura e a Rita Roquette.