O espírito da Oktoberfest alemã vive-se este 2020 numa fábrica cervejeira portuense

Ao longo de sete dias, entre 25 de setembro e 2 de outubro, a casa da cerveja artesanal terá um menu especial Oktoberfest, pub quiz temático, decoração e música típicas e claro, as icónicas canecas de cerveja.

“Com o objetivo de proteger a saúde de todos, este ano não existirão os famosos concertos nem qualquer tipo de atividade que envolva grandes ajuntamentos de pessoas”, informa a marca em comunicado.

Durante todo o evento estará disponível um menu especial alemão, que por 7,5 euros dá direito a uma entrada e um prato. Será possível ainda combinar uma sobremesa e uma caneca Oktoberfest de 0,6L (3,5 euros) ou 1,0L (6 euros) de Vienna Lager.

créditos: Nortada

A produção de toda a Cerveja Nortada é feita em pleno centro histórico da cidade do Porto, num edifício que, para além de ser uma unidade de produção, funciona como um brewpub onde qualquer pessoa pode acompanhar o processo de produção, enquanto desfruta de uma combinação de cerveja, comida e música.

Será ainda possível provar a Coffee Remix, que é a edição especial de setembro da Nortada. Trata-se de uma Extra Strong Bitter com uma infusão de cafés especiais, em harmonia com as notas clássicas de caramelo, toffee e amadeirado.

Fábrica Nortada Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto Horário: Terça a quinta das 12h00 às 00h00, sexta e sábado das 12h00 às 02h00 e domingo das 16h00 às 00h00. Contacto: E-mail: geral@fcportuense.pt

Esta edição limitada faz parte do desafio “12 meses, 12 cervejas!”, com o qual a marca cervejeira se propôs lançar uma cerveja nova por mês. Todos os diferentes estilos estão disponíveis, por tempo limitado na fábrica, tanto em garrafa como à pressão.