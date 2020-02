Preto, branco, de leite, com frutos secos, laranja ou pimenta, em tablete, trufas, em bolo, pizza, sushi e fondue, são muitas as apresentações, cores e sabores em torno do chocolate presentes nas bancas dos 27 expositores que participam na Feira do Chocolate de Loulé.

Na 10ª Feira do Chocolate Mercado de Loulé, na Cerca do Convento Espírito Santo, para além do potencial gastronómico do produto, é feita mostra da potencialidade turística desta matéria-prima, utilizando-a em conjunto com outros produtos locais.

Sublinha o município, organizador da Feira do Chocolate Mercado de Loulé que “pela primeira vez será criado também um espaço de convívio, com mesas e cadeiras, onde os visitantes poderão degustar calmamente as delícias de chocolate que os expositores irão vender”.

Ainda de acordo com a organização, “este ano haverá uma maior preocupação com as questões ambientais pelo que estará em curso uma campanha para a redução do plástico, com a utilização de copos, pratos e talheres em material compostável, bem como uma ação de sensibilização para o consumo da água da torneira”.

O evento funcionará diariamente das 10h00 às 19h00. A entrada é livre.