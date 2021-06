Nas zonas de arraial no Bairro de Troino, o tradicional bailarico que tanto associamos a este período de festas populares, vai dar espaço a bancas que estarão ocupadas por comerciantes locais e que irão mostrar os seus produtos ou trabalhos, privilegiando a economia circular.

“Para além de cumprir as normas da DGS, este é um evento eco friendly, no qual se pode adquirir o copo ou caneca Bairro Cool à entrada”, informa a Associação Bairro Cool, organizadora do evento em parceria com o município setubalense.

Entre os pratos à prova a 11 e 12 de junho, entre o Largo da Verónica, o Largo de S. Tiago e a Praça do Almirante Reis, estão o choco frito, as ostras do Sado, entre outras propostas associadas à comida de rua.

Nos próximos meses vão suceder-se as iniciativas no Bairro de Troino, desde as Happy Friday's, a Mercados.

Em setembro, o “Mercado Cool - Cooltura Urbana”, será direcionado para o Urban Wear, Urban Art, Street Style, Street Food e Cultura Urbana, com várias Pop up stores e foodtrucks.

Já em outubro, a “Feira de Pesca, Pescadores e Indústria Pesqueira”, promoverá as conservas, sabores e tradições da cultura local.

A participação em todas as atividades é gratuita.