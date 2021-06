Hotel Casino Chaves celebra Santos Populares com menu dedicado a Santo António

Para as festividades, o Hotel Casino Chaves propõe um ambiente descontraído. Para iniciar as celebrações à mesa, não irão faltar as típicas saladas e acepipes e o tradicional Caldo verde com chouriço.

No Menu constam todas as especialidades que fazem o cardápio chegado os Santos Populares, desde sardinhas assadas a diversas carnes grelhadas. Uma seleção de doces do mestre pasteleiro do Hotel também terá presença confirmada na noite de Santo António.

O Menu de Santo António orça os 25 euros por pessoa (bebidas não incluídas).