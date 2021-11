O café à noite tira-lhe o sono? O novo expresso intenso e descafeinado afasta insónias

Uma das premissas do lançamento do Delta Q Qalidus decaf é a de “desmistificar a ligação entre intensidade e cafeína. Muitas vezes, os dois conceitos são interpretados como estando interligados quando, na verdade, a intensidade de um café está relacionada com o perfil aromático e sensorial de um blend e não com a dosagem de cafeína presente na sua composição”, informa a marca.

Desta forma, o novo descafeinado “destina-se a todos os consumidores que apreciam um café intenso, com o corpo, o sabor e o aroma, mas sem cafeína, ideal para apreciar em qualquer altura do dia, até mesmo à noite”, sublinha a Delta Q.

créditos: DeltaQ

A mais recente inovação da marca vem reforçar a gama Intensidades da Delta Q, que passa, desta forma, a contar com 11 blends: do menos intenso deQafeinatus ao mais intenso mythiQ.

O Delta Q Qalidus decaf (3,69 euros) encontra-se disponível em caixas de dez unidades em Portugal nos pontos de venda habituais, na loja Delta Q do Saldanha e na loja online da marca (mydeltaq.com).

De recordar que a Delta Q nasceu em 2007 sob a chancela da Delta Cafés.