Mercado de Campo de Ourique celebra oito anos de renovação com descontos e concerto de Toy

Passaram oito anos desde que o Mercado de Campo de Ourique reabriu ao público renovado, tal como o conhecemos hoje. Para marcar esta data, o Mercado irá festejar com muitas atividades e descontos nos seus mais de 20 espaços.

O ponto alto das comemorações acontece dia 26 de novembro, sexta-feira, a partir das 21h30 com um concerto de entrada gratuita com Toy, onde a diversão e boa disposição não vão faltar.

Neste mesmo dia, das 19h30 às 23h00, existirá uma prova de vinhos com a Flor de Sal (Alentejo) e ainda estará disponível um cocktail especial “Oito anos de Mercado de Campo de Ourique”, preparado por Tiago Barradas. Ainda nesse dia, decorrerá uma homenagem à D. Aurora, personalidade do bairro e do Mercado. A noite termina com o momento de parabéns ao Mercado às 22h45 e para continuar a festa há DJ até às 01h00.

Mercado de Campo de Ourique

Abaixo encontra alguns destaques da semana de comemorações:

22 de novembro – Petiscar por Vitor Sobral - 10% de desconto;

23 de novembro – Praça Japonesa - 10% de desconto;

24 de novembro – Savage - 20% de desconto;

25 de novembro – DC Brothers - 20% de desconto;

29 de novembro – Pizzaria - Oferta do Pão de alho em cada pedido;

1 de dezembro – Hummus - Oferta de uma Limonada em cada pedido;

2 de dezembro – Going Nuts - 20% de desconto.