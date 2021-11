Cátia Goarmon ficou conhecida pela sua participação na terceira edição do “Masterchef Portugal”, em 2015, tendo, posteriormente, sido convidada para partilhar com todos os portugueses os “Segredos da Tia Cátia”, mote que deu nome ao seu próprio programa no canal de culinária 24 Kitchen.

Terça-feira, 23 de novembro (18 horas), a “Tia Cátia” convida os seus seguidores a assistirem a um showcooking de carne de coelho, no Instagram oficial (@tia_catia).

A cozinheira associou-se à campanha “O Segredo da Dieta Mediterrânea”, porque “reconhece na carne de coelho propriedades nutritivas adequadas a uma alimentação saudável, com possibilidades de confeção de diferentes tipos de pratos, mais tradicionais ou mais rápidas e práticas”, informa a ASPOC – Associação Portuguesa de Cunicultura, com o apoio da União Europeia, responsável pela iniciativa.

“O Segredo da Dieta Mediterrânea” é o mote desta campanha que, nos próximos três anos, vai ajuda a redescobrir um produto emblemático da dieta tradicional mediterrânea, ao mesmo tempo que adverte para os seus benefícios nutricionais.

A comunicadora de televisão Fátima Lopes, “uma apaixonada pela gastronomia portuguesa e, sobretudo, pela carne de coelho”, aceitou ser o rosto da campanha e testemunhar sobre a sua versatilidade e qualidade nutritiva.

Durante o ano 2021, já foram realizadas várias ações de promoção e divulgação da carne de coelho, designadamente produção de conteúdos e de receitas de blogueres e influencers; campanhas digitais utilizando meios online e redes sociais exclusivas, presenças em TV.