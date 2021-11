Gourmet sem sair de casa. O novo serviço online entrega centenas de produtos premium

Para trás ficou o tempo em que gourmet era uma categoria à parte no mundo da gastronomia, na esfera do quase inacessível ao comum apreciador da boa mesa. Gourmet, sem perder o seu significado de produto de grande qualidade, democratizou-se. Uma evolução que não se deu apenas na restauração, chegou-nos também a casa. Atualmente, podemos adicionar um toque gourmet, tradicional ou inovador, às refeições domésticas, em inúmeros momentos. Com isso, estamos a elevar a fasquia nos momentos de partilha em família ou com amigos.

Queijos, patês, conservas, massas, compotas, azeites, vinhos ou champanhes, chocolates, entre 500 referências de produtos premium, de sabor, saber e arte, passaram a estar ainda mais próximos, através do novo serviço de entregas da Auchan Gourmet online.

créditos: Auchan

No catálogo não faltam as tendências e novidades gastronómicas portuguesas, mas também internacionais, com as categorias arrumadas em Garrafeira, Mercearia, Chocolates, Aguardentes e Bebidas Brancas. A loja Auchan Gourmet online apresenta, não só a rapidez nas entregas a nível nacional (até 72 horas), como a possibilidade de recolha em qualquer uma das lojas Auchan ou em um dos mais de 700 pontos Pickup da DPD.

Acresce que até 18 de novembro, todas as compras superiores a 50 euros em auchan.pt, de qualquer tipo de produto, o que inclui gourmet, terão uma taxa de entrega grátis. Para tal, basta que o cliente use o cupão ENTREGAGRATIS no checkout.

Até 17 de novembro, encontra ainda 10% de desconto em espumantes e champanhes (online) e até 15% numa seleção de artigos gourmet.

Sabores especiais também no bar O Meu Gourmet Na Auchan Gourmet, localizada no Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, é possível fruir de uma experiência singular no bar O Meu Gourmet, um espaço acolhedor e intimista, com serviço personalizado. Aí, encontra uma oferta variada, pode apreciar uma taça de vinho ou degustar produtos escolhidos na loja.

Quatro cabazes e um extra, a personalização



Porque partilhar é uma das palavras que mais significado traz à boa mesa, o novo serviço gourmet com assinatura da Auchan também nos apresenta quatro opções de cabazes, repletos de sabores, dos chocolates, aos molhos e compotas, vinhos, massas, méis, conservas, azeites e vinagres, entre dezenas de produtos.

Pormenorizando, o cabaz “Gourmet” apresenta uma seleção de produtos de sabores artesanais, diferentes e saudáveis, que se completam. Já o cabaz “Food Lovers” é ideal para quem gosta de cozinhar com ingredientes de qualidade superior, da entrada à sobremesa.

Por seu turno, o cabaz “Douro” desafia a experimentar sabores diferentes, através de uma variedade de produtos que combinam bem entre si. Finalmente, o cabaz “Premium” revela-se perfeito para tornar qualquer momento especial, com uma seleção de artigos de grande qualidade.

créditos: Auchan

O novo serviço Auchan permite também a todos os interessados construírem o seu próprio cabaz gourmet, ao adicionarem os artigos que desejam ao seu carrinho, com a possibilidade de escolherem a caixa de que gostam mais. Acresce que quem já faz as suas compras online, pode optar por adquirir os produtos gourmet em conjunto com os restantes, pagando apenas uma taxa de entrega.

Este é um novo mundo gourmet que faz das nossas mesas lugares onde as palavras diversidade, qualidade e originalidade não são convidadas, fazem parte da família.