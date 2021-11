Em novembro, o Montargil Monte Novo, localizado em Montargil, no Alto Alentejo, convida a jantares vínicos e de degustação, com ementas elaboradas a partir dos produtos locais e assinadas pelo chefe de cozinha Carlos Marques. Mesa conjugada com os vinhos da região, como os Argilla, produzidos na Herdade da Anta de Cima, na Serra de Montargil. O primeiro Jantar Vínico decorre a 26 de novembro.

Para os amantes de vinho, o Alentejo é o paraíso na terra, pois conta com vastas regiões vitivinícolas, sendo que as localidades de Montargil e Ponte de Sor produzem belos exemplares. O Montargil Monte Novo conta assim, com provas de vinhos das Herdades da Barroqueira e da Anta de Clima, com o acompanhamento de uma degustação de enchidos regionais.

Durante este período é possível ainda realizar um dos workshops de cocktails de autor com o acompanhamento do chefe Carlos Marques e de Andreia Faria, para impressionar a família o ano todo, mas especialmente na época natalícia que se aproxima.

Com a Hora do Chá de Ló, os participantes sentam-se à mesa no restaurante da Casa Redonda, junto à lareira, de forma a saborearem uma fatia de pão de ló com uma infusão.