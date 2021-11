Lisboa ganhou a Mercearia STŌ um cantinho de produtos portugueses que também é cafetaria

Formados em Gestão e com experiência nas áreas do retalho e restauração, Cláudia Almeida e Jorge Abreu são os responsáveis pelo projeto desta mercearia, instalada na porta com o número 83 da Rua dos Fanqueiros, que tem como objetivo recuperar o espírito das antigas mercearias de bairro. “Nós somos entusiastas da gastronomia e história portuguesas, e a Mercearia STŌ é a nossa forma de divulgar produtos e receitas num único sítio”, resumem.

Ao seu lado está Moisés Franco, chefe de cozinha que já passou por restaurantes como Belcanto, Bairro do Avillez e Zazah. É ele que busca novos produtores, seleciona produtos e assina a carta de refeições ligeiras servida na mercearia, elaborada a partir dos produtos disponíveis na loja e que é o ponto de partida para uma viagem surpreendente que nos leva à descoberta de cada região de Portugal.

Das 9h00 às 12h00, imperam as sugestões de pequeno-almoço, com várias opções de tostas, pastelaria, sumos e bebidas quentes. A partir das 12h00 e até às 20h00, há tábuas de queijos, enchidos ou conservas, pratos ligeiros, como salada de polvo ou grãozada com paiola, e tostas e sandes em pão de fermentação natural ou bolo lêvedo. Na doçaria, as sugestões vão do Pudim do Abade ou tradicional bolo Tecolameco.

Vinhos, queijos, conservas, compotas, azeite ou bebidas espirituosas, são muitas dezenas de produtos de várias categorias e de qualidade premium que estão disponíveis para venda, mas também para consumo no local. Para já, são mais de 50 produtos diferentes provenientes de pequenos produtores de várias regiões de Portugal.

créditos: Gonçalo F. Santos

O pão de fermentação lenta da The Millstone Sourdough, os temperos caseiros Cisca Massala, o chá da Companhia Portugueza do Chá, as farinhas Paulino Horta, os queijos da Queijaria Machado, o Pudim do Abade ou os chocolates Taucacau são algumas das referências disponíveis. No entanto, a ideia de Cláudia e Jorge é ter sempre produtos diferentes.

No que às bebidas diz respeito, o atenção vai para os vinhos naturais e de intervenção mínima de produtores como Folias de Baco, Arribas Wine Company ou Adega do Vulcão – mas também aqui a ideia é que a Mercearia STŌ seja uma montra em constante mutação onde se pode conhecer novos projetos que despontam um pouco por todo país.

Nas prateleiras também não faltam opções de gin (são o primeiro local em Portugal Continental a vender o Baleia Gin, proveniente dos Açores e cujas vendas revertem para a preservação das baleias), sidra, cerveja artesanal, licores e muitas outras bebidas espirituosas, tudo com o selo made in Portugal.

A Mercearia STŌ está situada em plena Baixa Lisboeta e está aberta de terça-feira a sábado, das 9h00 às 20h00.