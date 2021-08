Com certificação Gluten Free da Associação Portuguesa de Celíacos, a Batarda’s conta com brunchs e pequenos-almoços, pizzas, pães, bolos e salgados tradicionais, tudo em versões sem glúten. Há ainda opções para vegetarianos, vegan e intolerantes à lactose.

Há sete anos, quando foi diagnosticada com a doença celíaca, Maria Batarda descobriu que a oferta gluten free disponível no mercado era escassa e levava muitos aditivos. E o que existia era parco em termos de sabor. “Passei, então, a dedicar-me na adaptação das receitas da minha família, mas mantendo os sabores originais e tão tradicionais como os que cozinhava, ainda em criança, com a minha avó”, conta a proprietária Maria Batarda.

Depois de tanto ouvir elogios dos amigos e familiares, celíacos ou não, Maria decidiu investir num negócio próprio em Cascais (Praceta Lagoa de Óbidos, nº 39, Parede). Agora, seja em take away ou home delivery, é possível ter experiências gastronómicas ao trincar um pastel de nata, um mil folhas, um pão, uma empada ou um rissol, entre outras opções da Batarda’s.

“Na Batarda’s, não há o risco de contaminação, como noutros locais onde existe a convivência com produtos com glúten, pois basta utilizarem a mesma tábua ou faca de cortar o pão para haver essa contaminação”, acrescenta Maria Batarda. O espaço conta, inclusivamente, com meios próprios de entrega, para evitar a contaminação por contacto e assim garantir que os produtos chegam a casa dos clientes 100% isentos de glúten.

Na ementa da Batarda’s, há opções para qualquer apetite e hora do dia, com ovos, tostas, panquecas e pizzas. O “Menu Brunch”, a 16 euros, apresenta uma trilogia de pães exclusivos da Batarda´s (pão alentejano, baguete, croissant), além de bowl de ovos mexidos; bowl de iogurte grego com granola e frutas; manteiga, queijo, fiambre e compota de frutas da estação; panquecas de cacau com nutella da casa, fruta e granola; cappuccino ou sumo de laranja; e café.

Para o pequeno-almoço, há dois menus distintos. O Batarda’s, a 8 euros, com pão, fiambre, queijo e compota de frutas da estação; pastel de nata; sumo de Laranja natural e café. Existe ainda uma versão vegan, a 12 euros, apresentando tosta com creme de abacate e tomate cherry confitado; bowl de fruta e granola; panquecas com manteiga de amêndoa, frutas e xarope de ácer; sumo de laranja natural ou meia de leite vegetal. Tudo produzido com ingredientes nobres, de qualidade superior e 100% sem glúten.