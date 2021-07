É tempo de voltar a brindar no The Yeatman. O hotel vínico, em Gaia, com vista para o Douro e cidade do Porto, volta a convidar os apreciadores de vinho com uma agenda semanal de eventos que apresentam produtores das várias regiões vitivinícolas nacionais, dos Vinhos Verdes ao Alentejo, com ponte para os arquipélagos da Madeira e Açores.

Ao leme desta viagem está Elisabete Fernandes, atual Diretora de Vinhos do hotel que salienta: “para além dos jantares vínicos, que organizamos todas as quintas-feiras, temos agora um novo formato de prova mais exclusiva, num estilo masterclass, onde cada produtor se apresenta em nome próprio, dando a conhecer as histórias, curiosidades e detalhes por detrás de cada marca e de cada vinho. Mais do que provas, queremos que sejam momentos de partilha”.

créditos: The Yeatman

O calendário dos jantares vínicos já retomou, tendo como próximos anfitriões as casas Niepoort (15 de julho), Churchill’s (a 29 de julho), Picowines (a 5 de agosto) e Valados de Melgaço (a 12 de agosto).

O menu, de quatro pratos, é desenhado em exclusivo para cada jantar pelo chefe de cozinha Ricardo Costa (duas estrelas Michelin), de acordo com a seleção de vinhos apresentada por cada produtor, entre novos lançamentos e colheitas antigas, que ajudam a contar a história singular de cada marca. Os jantares têm o custo de 80 euros por pessoa com os vinhos incluídos.

O “Meet the Winemaker” convida a provar uma seleção de vinhos do produtor convidado, acompanhada de uma tábua de queijos e enchidos, num ambiente de masterclass, com vista panorâmica sobre o Rio Douro e a cidade do Porto. A prova é limitada a 20 pessoas e tem o custo de 50 euros por participante.

créditos: The Yeatman

Para além dos eventos vínicos, que têm agendamento contínuo até dezembro, existem ainda vários formatos de provas disponíveis no The Yeatman, desde “wine flights” e provas de vinhos para diferentes níveis, incluindo as masterclasses clássicas, lecionadas por um membro da equipa de vinhos e cujas informações podem encontrar-se online no site do The Yeatman, na seção sobre vinho.

As reservas para os eventos vínicos do The Yeatman (os jantares vínicos e os "Meet The Winemaker" podem ser efetuadas diretamente através do site dedicado a eventos ou através do e-mail winecellar@theyeatman.com