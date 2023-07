Não só para os que lá estiverem hospedados, mas também para todos aqueles que estiverem de passagem, o The Prime Energize convida a noites animadas todas as terças-feiras até 12 de setembro. São momentos de música ao vivo no rooftop do hotel, junto à piscina, a partir das 21h30.

A 4 e 18 de agosto e 1 e 15 de setembro estão reservados para os jantares exclusivos Sushi & Gin que se realizarão em formato live kitchen no rooftop. Os jantares terão um número limitado de lugares, pelo que será necessário fazer uma pré-reserva.

No dia 5 de agosto, o hotel vai celebrar, como é habitual, o Dia Mundial da Ostra no Prime Beach Club com um menu especial composto por uma Trilogia de ostras e um Risotto de ostras da Ria Formosa. O menu terá um valor de 40 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

Já a noite do dia 13 de agosto será de barbecue realizado pelo próprio chef Chakall. Os sabores argentinos vão dominar o momento, neste que será um jantar exclusivo com lugares limitados, mediante pré reserva, no rooftop do hotel com vista mar.

No dia 14 de agosto todos os caminhos vão dar ao Prime Beach Club para celebrar o seu 4.º aniversário com o “ChakPrime” assinado por Chakall. Estarão presentes os Djs Christian F, Gustavo Vera & Miax. A celebração ocorrerá entre as 18h00 e as 2h00 e será necessário efetuar uma pré-reserva.

Os interessados podem fazer as reservas através do telefone 281 001 300 ou e-mail rsv.mg@theprimehotels.com