No novo espaço Sitio é possível desfrutar de refeições saudáveis, com uma seleção de ingredientes frescos, numa carta criada exclusivamente pela chef executiva Eva Oliveira. A reinterpretação da carta de Setúbal fica a cargo do chef internacional Gerson Canassa, com formação na área da alimentação saudável.

Além da escolha gastronómica servida ao longo do dia (pequeno-almoço, almoço, snacks e lanches), este espaço conta ainda com uma novidade exclusiva que acrescenta cultura, diversão e cocktails.

No pequeno-almoço, destacam-se as papas de aveia, os bowls de iogurte e os bolos caseiros e bem tradicionais. Para o almoço estão disponíveis as saladas variadas como César de frango, Burrata ou Salmão fumado, bowls (com opção veggie), tostas e Ttrradas abertas com sabores exóticos e contrastantes. Para sobremesa, o Sitio Café oferece o Cheesecake caseiro de caramelo salgado ou de Frutos silvestres, ou em alternativa o Brownie de chocolate e avelãs.

A carta de Finger food é acompanhada ainda de refrescantes smoothies e sumos naturais, ou cocktails, tais como o Sitio elderflower collins (escolha de gin ou vodka, hortelã, açúcar amarelo, xarope de flor de sabugueiro, sumo limão fresco, soda), o Bocage crush (vodka com infusão de morangos, cointreau, gomos limão e laranja, puré de morango e soda) e o Blueberry and lavender hills (blueberry-infused premium gin, lavender syrup, mel e sumo limão fresco).

Os amantes de boa música e diversão, podem ainda contar, entre quinta-feira e sábado, com noites animadas por diferentes DJ.

Durante todo o ano, os visitantes apreciadores de arte podem apreciar as exposições que o espaço disponibiliza, com uma curadoria do Sitio, focada em talentos emergentes locais, nacionais e internacionais.

O espaço de refeições disponibiliza take-away para quem pretender levar a sua refeição para casa ou para o escritório, e também promove um serviço de catering corporate, para todas as empresas.

O novo Sitio Café Setúbal, localizado na Praça do Bocage, 67, funciona terça e quarta-feira, das 9h00 às 18h00, quinta-feira das 9h00 às 00h00, sexta-feira e sábado das 9h30 às 2h00.