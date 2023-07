O chef André Cruz, responsável pelo Restaurante Feitoria (uma Estrela Michelin) abre as hostes da Chef’s Table Edição de Verão no dia 20 de julho com uma representação da natureza através da gastronomia.

Segue-se o chef Diogo Rocha, que está à frente do único restaurante distinguido com uma estrela Michelin na região Centro, o Mesa de Lemos, no dia 27 de julho com a apresentação de um menu no qual a serra e o mar ganham o protagonismo da noite.

O terceiro jantar da Chef’s Table Edição de Verão acontece no dia 3 de agosto e terá o chef Alexandre Silva, que lidera o restaurante Loco (uma Estrela Michelin) como anfitrião. Aos convidados, o chef Alexandre Silva dará a provar sabores tradicionais reinventados. Para encerrar a Chef’s Table Edição de Verão, no dia 10 de agosto, sobe ao palco da Mimo Algarve o chef Rui Paula (restaurante Casa de Chá da Boa Nova, duas Estrelas Michelin), que apresentará um menu onde a criatividade é o ingrediente chave.

Os jantares Chef’s Table estão disponíveis por 195 euros por pessoa e as reservas estão limitadas a 25 lugares.

Os interessados encontram mais informações aqui.